Curva della Penna, rotatoria e via il semaforo

La rotatoria della Penna è realtà, l’opera di urbanizzazione sarà realizzata entro la primavera del 2025. "Si tratta di un importante intervento edilizio di riqualificazione che porta con se un’opera di urbanizzazione fondamentale per snellire il traffico nella nostra città" spiega Gabriele Cameruccio, assessore con delega all’urbanistica e alle frazioni. Attivo il cantiere all’interno dell’area dove si lavora per realizzare un complesso edilizio che vedrà, al piano terra, la presenza di esercizi commerciali. Il progetto definitivo, così come approvato, prevede opere di urbanizzazione per un milione e 640 mila euro che serviranno oltre che per la rotatoria, che andrà a sostituire il più complesso incrocio semaforico cittadino, anche per un nuovo parcheggio a raso. Oltre alla rotatoria, tra le opera di urbanizzazione è previsto il prolungamento del sottopasso di viale IV novembre, in modo da poter garantire un collegamento ancor più sicuro agli studenti che dalla stazione ferroviaria raggiungono il liceo Medi. Prevista anche la sistemazione dell’area verde antistante il Politeama Rossini, l’ex cinema di proprietà privata e da tempo all’asta, più volte finito nel mirino delle critiche a causa dello stato di degrado in cui versa. "L’Iter burocratico amministrativo si è finalmente concluso dopo anni – prosegue Cameruccio – il cantiere partirà effettuando i lavori all’interno dell’area in modo da evitare, nei mesi estivi e di grande afflueza, cantieri che possano creare traffico agli automobilisti". Il crono programma prevede infatti che i proprietari dell’area dovrebbero rispettare, prevede l’inizio dei lavori del comparto entro 57 settimane e l’avvio dei lavori della rotatorio entro 37 settimane dal rilascio del permesso di costruire, così da poter vedere realizzata la rotatoria nella primavera del 2025. Una risposta che i senigalliesi aspettavano da tempo e che negli anni ha trovato diversi intoppi in un’area che è stata completamente bonificata e che ora è pronta ad ospitare quello che sarà un complesso residenziale a ridosso di centro storico e lungomare. "Siamo molto contenti che finalmente sia stato portato a termine un progetto che i senigalliesi attendevano da tempo e che finalmente potrà vedere la luce e dare, oltre che un nuovo impatto dal punto di visto visivo ad un’area in degrado, uno snellimento della viabilità dovuto alla rotatoria che andrà a sostituire i semafori in una delle intersezione più trafficate della città".