"Da Ancona a Monaco, raddoppio confermato"

Monaco di Baviera, il raddoppio è servito. Era il 2 febbraio scorso, nel pieno dei giorni della feroce bagarre tra Atim e Aeroitalia sulla continuità territoriale dal Sanzio, quando sul Carlino anticipavamo una notizia: "Ecco i nuovi voli di continuità pronti a decollare dall’Ancona International Airport – scrivevamo ad inizio mese – Ben inteso, non si tratta di quelli per Roma e Milano, ma di quello che forse può rappresentare un escamotage momentaneo per raggiungere i vari angoli del mondo partendo direttamente da Ancona. Ci riferiamo al volo Ancona-Monaco effettuato da Lufthansa che dal primo aprile raddoppierà la sua frequenza". Detto, fatto.

A confermare il buon esito dell’operazione, ieri, è stata direttamente la società di gestione dello scalo dorico: "Il gruppo Lufthansa ha deciso di investire sull’aeroporto di Ancona raddoppiando le frequenze giornaliere a partire dal prossimo 31 marzo", hanno fatto sapere da Aia. E, come specificato, quei voli saranno operati da Air Dolomiti, la compagnia aerea italiana di Lufthansa.

Con una piacevole novità: verranno impiegati aerei E195, assicurando una capacità maggiore in termini di disponibilità di posti. E ovvero, si passerà da 90 posti a volo a ben 122. Il collegamento da Ancona a Monaco, e viceversa, sarà operativo dal lunedì alla domenica. Il primo aereo partirà alle 6.05 dal capoluogo marchigiano e arriverà a destinazione in terra tedesca alle 7.20, con ritorno alle 11.25 da Monaco e atterraggio al Sanzio alle 12.35.

Dunque, il secondo step: partenza da Ancona alle 13.15 e arrivo alle 14.30, mentre al ritorno, in serata, partenza da Monaco alle 22.15 e arrivo alle 23.30. L’amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna ha palesato "grande soddisfazione per questa decisione del gruppo Lufthansa, che non solo raddoppia le frequenze e aumenta l’offerta posti, ma introdurrà il night stop dell’aereo su Ancona"

"La portata di questa novità è immensa in quanto ciò permetterà all’utenza dell’aeroporto di raggiungere qualsiasi destinazione al mondo grazie alle prosecuzioni da Monaco".

Un esempio, giusto per capire.

Si potrà partire alle 6.05 da Ancona ed essere a New York alle 12.45. Quella che, senza esitazioni, su queste colonne avevamo definito un’altra vera e fondamentale operazione di "continuità" per i marchigiani, ma non solo.

In attesa di risolvere i problemi sulla continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli, nonché di conoscere le mosse dell’Enac una volta individuata la procedura concordata di fuoriuscita dal bando di Aeroitalia, il raddoppio del volo per Monaco rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dell’aeroporto di Ancona e per le Marche, grazie alla visione del gruppo Lufhtansa.

g.g.