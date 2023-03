Da domani il "Dantedì" dedicato al sommo poeta Un "InCanto Infernale"

Ecco il "Dantedì" nel borgo del vino Lacrima per un InCanto Infernale. Al via domani a Morro d’Alba, una pioggia di iniziative. Domani a scuola approderà Caterina Falconi, autrice di "Dante e la Divina Commedia" e "La Divina Commedia", opere dedicate ai ragazzi. Sabato poi alle 11, con "InCanto nel borgo", Morro d’Alba sarà avvolto dalle parole del Poeta: l’intera cantica dell’Inferno potrà essere ascoltata in filodiffusione lungo il suggestivo Camminamento di ronda La Scarpa. Sabato poi si prosegue al Museo Utensilia, con laboratori, giochi e mostre a tema (prenotazioni al 328 5487491). Alle 18 sabato (ingresso libero) all’auditorium Santa Teleucania, convegno-studio "l’abito ai tempi di Dante: da Francesca a Beatrice la moda dal 1200 al 1300" e una mostra degli abiti dell’epoca. Al termine brindisi per tutti. "The Hellish Walk- Passeggiata Infernale" è poi lo spettacolo da vivere al calar della sera. Dante e la Divina Commedia hanno ispirato nel tempo numerose composizioni musicali e c’è chi ritiene che al giorno d’oggi, il padre della lingua italiana sarebbe un appassionato di musica metal. Così sabato e domenica, al tramonto, quando secondo il poema inizia il viaggio di Dante nell’oltretomba, si potranno ascoltare le musiche di Signum Draconis-The Divine Comedy: Inferno. Un insolito progetto musicale che ha preso il via grazie al chitarrista di origini spagnole Oscar Grace in collaborazione con Mark Boals, Ben Jackson e Chiara Manese. Il camminamento di ronda la Scarpa per l’occasione si illuminerà con la luce delle candele lungo tutto il percorso. Ingresso libero.