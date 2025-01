Da lunedì riparte la sistemazione

Da lunedì riparte l’intervento di sistemazione della frana nel tratto a monte della Strada Comunale Cannella Roncitelli. I lavori che restano da effettuare riguardano la realizzazione di una trincea drenante ed infine il rifacimento del tratto stradale interessato dall’intervento. Per l’effettuazione di queste opere si rende necessario interdire la strada al transito. Per questo è stato istituito il divieto di transito per il tratto interessato dalla frana, eccetto per i mezzi d’opera e di cantiere. Il traffico veicolare potrà essere effettuato nei percorsi alternativi individuati in Strada Sant’Antonio e in Strada Provinciale 12. Il divieto in parola resterà valido dal 13 gennaio al 5 marzo prossimo e comunque fino al termine dei lavori. Un intervento importante per riportare la sicurezza in un tratto di strada che collega la frazione alla spiaggia di velluto. L’intervento prevede una spesa di 750 mila euro, finanziati per una quota parte anche con oneri di urbanizzazione, completerà il maxi intervento di sistemazione della frana di Roncitelli che da anni che problemi alla frazione. Nell’agosto scorso invece si erano conclusi i lavori di sistemazione alla frana inferiore che per circa venti anni ha limitato l’uso della strada che collega Roncitelli con la Cannella.