Da Monaco ad Ancona in treno: "Così ci connettiamo all’Europa"

"Il prolungamento del collegamento ferroviario rappresenta una straordinaria occasione per aumentare la visibilità delle Marche in Europa". E costituisce, per l’assessore regionale Goffredo Brandoni, "un passo concreto verso l’integrazione della nostra regione nelle principali reti di mobilità europea, con importanti ricadute economiche, culturali e sociali". Sono state le parole utilizzate dal titolare della delega ai Trasporti, ieri, nella seconda giornata della Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit), in cui le Marche hanno presentato il nuovo collegamento ferroviario turistico che muoverà sull’asse Monaco di Baviera-Ancona, che sarà operativo a partire dal prossimo 17 aprile fino al 5 ottobre. Un collegamento particolarmente importante per favorire le opportunità di viaggio dei turisti tedeschi e austriaci, migliorando la connettività del territorio marchigiano con il cuore dell’Europa. È stata necessaria una (proficua) collaborazione tra la Regione Marche, Deutsche Bahn (Db) e Österreichische Bundesbahnen (Öbb), che ha permesso di prolungare il collegamento Monaco-Rimini verso il capoluogo marchigiano. E nel viaggio verso Ancona, il treno toccherà quindi le città di Riccione e Cattolica, con fermate intermedie a Pesaro e Senigallia.

Il Railjet 83 partirà da Monaco alle 9.34, arrivando ad Ancona alle 19.10, mentre il Railjet 82 partirà da Ancona alle 11.30 per raggiungere Monaco alle 20.26. "Il Railjet offre un’esperienza di viaggio moderna e confortevole, con 430 posti in classe economica, 86 in prima classe, 16 in business, e 3 per le persone con disabilità facilmente accessibili grazie agli ingressi a pianale ribassato. A bordo sono disponibili wi-fi gratuito, giornali digitali, un ristorante con tavoli e sgabelli da bar, nuove aree snack con distributori automatici, oltre a spazi dedicati per biciclette, sci e snowboard", si è letto nella nota di presentazione. "Il tempo necessario a realizzare questo progetto, a cui tengo particolarmente, è stato dettato dalla necessità di risolvere il problema logistico della ricarica del treno – ha spiegato Brandoni –. I viaggi saranno giornalieri e, oltre ad estendere il servizio alla nostra regione, abbiamo accolto con piacere l’idea che i collegamenti ferroviari saranno operativi per un periodo più lungo rispetto al passato, dal 17 aprile al 5 ottobre, e non solo durante l’estate. I prezzi dei biglietti saranno accessibili, a partire da meno di 50 euro, e la durata del viaggio sarà inferiore alle 10 ore". Non solo. "Il treno sarà integrato con un sistema di servizi di trasporto locale, il cosiddetto Link – ha spiegato in conclusione l’assessore –. Chi scenderà a Pesaro troverà un collegamento su gomma per Urbino, chi scenderà a Senigallia avrà un collegamento con gli alberghi. Ci sono poi Link tra Porto San Giorgio e Fermo, da Varano di Ancona all’Università Politecnica delle Marche e da Ancona Torrette all’ospedale. Il prossimo progetto prevede un collegamento per chi scenderà ad Ancona per raggiungere la Riviera del Conero". A beneficio di chi vuole conoscere da vicino le meraviglie della nostra regione.