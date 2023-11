Dagli Oscar dei formaggi a Federico II

Nel tranquillizzarvi sul fatto che, dopo i programmati lavori di ritrutturazione, i concerti alla Mole Vanvitelliana continueranno come da sempre previsto, ci poniamo invece alcune domande. La prima: che senso ha scippare a Jesi il festival "Stupor Mundi" dedicato a Federico II che in quella città è nato e che poco (o nulla) c’azzecca con Ancona? La seconda: che senso ha avuto non impegnarsi di più per sostenere il festival "La mia Generazione" che ad Ancona portava già diversi concerti considerata anche la difficoltà del Comune nell’accaparrarsi lo spettacolo musicale di Capodanno? La terza, infine: dopo l’Oscar del formaggio ci dobbiamo aspettare un Prosciutto Award, prodotti rinomatamente tipici dell’Anconetano?