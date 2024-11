Dalla ruota a Collemarino

Ecco la ruota, in super anticipo rispetto all’edizione 2024-25 del grande natale anconetano. Potrebbe essere montata già questa settimana. In effetti l’attrazione che da anni occupa un pezzo di piazza Cavour è a parte rispetto agli altri eventi organizzati dall’amministrazione comunale. Nonostante alcuni esponenti dell’allora minoranza di centrodestra avessero criticato la scelta della precedente giunta di portare in città la ruota panoramica e poi di rinnovarne la presenza, anche il centrodestra ha deciso di puntarci. Così, dopo lo scorso anno, quando era difficile poter modificare troppo gli eventi natalizi rispetto al passato, la ruota panoramica sarà di nuovo in funzione e con largo anticipo. Ieri mattina i pezzi che compongono la parte meccanica dell’attrazione hanno iniziato ad arrivare a bordo di grandi camion che hanno depositato le parti nel solito spazio di piazza Cavour. Il titolare della ruota ha ricevuto dal Comune l’autorizzazione al montaggio e all’attivazione già da questa settimana, sarà lui ora a scegliere la tempistica. Il clima mite per il periodo spingerebbe a metterla in azione sin da subito, ma la cosa potrebbe slittare alla settimana prossima. La ruota panoramica resterà in servizio fino al week-end dell’Epifania. Intanto oggi pomeriggio alle 17 al palasport Brasili di Collemarino verrà inaugurato il nuovo marciapiede e il percorso pedonale su area comunale che consente raggiungere in sicurezza sia la scuola elementare Dante Alighieri, sia il parco degli Ulivi e il palazzetto dello Sport ubicato al suo interno. L’inaugurazione, a conclusione dei lavori del nuovo marciapiede realizzato tra via Volta e via Cingolani. La situazione di pericolo dovuta alla mancanza di marciapiede, che costringeva i ragazzi e le famiglie a passare in strada fra l’intenso traffico di auto, era segnalata da anni dai residenti e pertanto la presa in carico dei lavori fino all’inaugurazione odierna costituiscono un momento di festa per l’intero quartiere