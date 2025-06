Danila Ercole entra nell’olimpo

Danila Ercole nell’olimpo dei pizzaioli, dal Cavò Lieviti&Distillati al ‘Pizza Convention’. Insieme a tutti i big del mondo della pizza, uno dei simboli più rappresentativi del made in Italy nel mondo, la pluripremiata pizzaiola senigalliese sarà a Roma per la due giorni di Pizza Convention, congresso fieristico a tema Margherita &Co, un progetto che punta ad approfondire tutte le sfaccettature del mondo della pizza.

Figlia d’arte, Danila sarà presente l’11 giugno nel seminario ‘Donne pizzaiole, perché così poche, ma così brave’. Insieme al suo compagno, il bar tender Max Frezza ha aperto il Cavò, una proposta innovativa in cui ad ogni pizza, dove gli ingredienti e le farine vengono selezionate secondo la stagione, può essere abbinato un cocktail preparato con distillati selezionati così come le proposte alternative che si possono trovare nel loro locale di via Carducci.

Danila è cresciuta tra forni e farine, negli anni ’80 il papà Michele ha portato la pizza napoletana, insieme alle penne alla wodka a Senigallia e ora lei a raccolto il suo testimone e grazie alle sue proposte continua a collezionare premi e ad ‘esportare’ l’arte di famiglia nel mondo. Il Cavò è nei 50 top pizza ed è così che la spiaggia di velluto, oltre che tra i ristoranti stellati, con il ‘Pizza Convention’ evidenzia l’importanza dei talenti femminili del comparto.