Rosora (Ancona), 13 aprile 2020 – Il Covid porta via per sempre all’affetto dei propri familiari e amici, l’imprenditore Danilo Mariotti di Rosora. Era titolare assieme al fratello e ai cugini della Famar, azienda di Cupramontana attiva nel settore delle infrastrutture elettriche. Aveva 55 anni e si è spento la notte di Pasqua nel reparto di Terapia Intensiva di Torrette dove si trovava ricoverato da quasi un mese, dopo aver contratto il virus.

L’attività imprenditoriale di famiglia ha le sue radici nei lontani anni Cinquanta del secolo scorso: grazie al padre Angelo, morto a soli 63 anni. Prima ad Angeli di Rosora, poi a Cupramontana lungo via Barchio. Da fabbrica di macchine agricole l’attività si è specializzata nella produzione di sostegni a traliccio per elettrodotti, per sottostazioni e carpenteria metallica. Fino a diventare azienda leader nel campo dei sostegni a traliccio per elettrodotti, linee ferroviarie, carpenteria meccanica e tanto altro. Con una spiccata impronta all’innovazione.

Un lutto che ha gettato nelle sconforto tantissime persone in Vallesina dove Danilo Mariotti era parecchio conosciuto come grande lavoratore e persona onesta. Lascia nel dolore la moglie, Cristina Bavetti e il figlio Edoardo, ma anche la mamma Delia Luminari e il fratello Graziano. Nessun rito funebre ma solo una piccola cerimonia con i familiari nell’ospedale di Rosora.