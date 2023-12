Danni dopo l’incendio:. Flessya torna operativa

Flessya, azienda specializzata nella produzione di porte interne, è tornata pienamente operativa dopo l’incendio che ha colpito duramente il reparto verniciatura anche grazie alla sua ex ‘rivale’ e soprattutto grazie ai dipendenti che si sono rimboccati le maniche. "Gran parte delle attività sono state riprese già dal lunedì successivo all’incidente, scoppiato per cause accidentali nella notte tra il 23 e 24 novembre – spiegano dall’azienda -. All’inizio di questa settimana è iniziata invece la bonifica del secondo reparto verniciatura. La risorsa chiave è la seconda sede produttiva di Flessya, l’ex Dorica Castelli" La storica azienda infatti è stata acquisita da Flessya nel 2021. Questo secondo stabilimento, di 7mila mq, situato nelle vicinanze è "pienamente funzionante, quindi in grado di far fronte agli ordini durante il periodo d’emergenza – spiega il direttore commerciale Paolo Pantaleoni -. Buona parte del merito del rapido rientrova ai vigili del fuoco, che nel giro di alcune ore hanno saputo mettere sotto controllo la situazione. Subito dopo l’incendio, tutta l’azienda era all’opera per pulire e ripristinare gli altri reparti dell’azienda".