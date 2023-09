Danni per il terremoto,il Comune di Anconaattiva la piattaforma

Sono, a oggi, una decina le domande presentate sulla piattaforma aperta dal Comune di Ancona pochi giorni fa per il contributo di autonoma sistemazione (Cas) per i soggetti colpiti dal sisma del 9 novembre 2022. Con una delibera proposta dall’assessore Protezione civile Giovanni Zinni, la scorsa settimana la giunta ha preso atto dei criteri riportati nell’Ocdpc 991 per l’assegnazione del contributo e ha disposto i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione della domanda. Da un’analisi dei rapporti d’intervento pervenuti dal Comando dei Vigili del Fuoco riguardanti gli edifici che hanno subito "danni gravi, danni rilevanti e interdizione danni parziali", sono stati preliminarmente censiti nel Comune di Ancona circa 100 nuclei familiari come possibili percettori del Cas. Possono presentare domanda per ricevere il contributo Cas: tutti i nuclei familiari, non possessori di altri immobili residenziali di proprietà fruibili nello stesso Comune o Comuni limitrofi, residenti in un’unità abitativa nella quale prima degli eventi sismici del 9 novembre 2022 era stabilita la dimora principale, abituale e continuativa, raggiunti da ordinanza sindacale di inagibilità totale dell’immobile o atto di sgombro dei vigili del fuoco; tutti i nuclei familiari, non possessori di altri immobili residenziali di proprietà fruibili nello stesso Comune o comuni limitrofi, che siano residenti in un’unità abitativa nella quale prima degli eventi sismici del 9 novembre scorso era stabilita la dimora principale, abituale e continuativa, raggiunti da ordinanza sindacale di inagibilità parziale dell’immobile o atto dei vigili del fuoco di parziale inagibilità, tale che venga meno la capacità della permanenza al loro interno. La domanda di contributo dovrà essere inviata dai cittadini che ne hanno diritto solo ed esclusivamente attraverso una piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona, all’indirizzo https:comuneancona.elixforms.itrwe2module_preview.jsp?MODULE _TAG=Autonoma_Sistemazione a cui si accede attraverso autenticazione forte (Spid personale del richiedente o Spid delegato), per ragioni di sicurezza informatica e di tutela di dati personali sensibili.