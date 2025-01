"Dateci almeno un piccolo parco"

"Vivo a Sappanico da dodici anni - spiega Francesco Ruzzo, 17 anni - mi trovo bene perché da pochi anni il borgo ha iniziato ad animarsi un po’ perché vengono proposte iniziative dalle associazioni che risultano essere divertenti e interessanti per i cittadini delle frazioni visto che sono rivolte sia ai giovani come me che ai meno giovani. Questo rende il nostro paese più vivo, ci aiuta a conoscerci e a fare aggregazione. Cose che mi piacerebbe ci fossero per migliorare la nostra zona sono un piccolo parco come punto d’incontro per tutti, una miglior manutenzione del verde pubblico e del manto stradale, questo in alcuni punti è proprio disastrato e anche pericoloso per noi ragazzi che ci spostiamo con i motorini e andiamo in bicicletta. Sarebbe interessante sfruttare gli spazi incolti".