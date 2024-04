De Carolis si commuove. Vitale riceve il testimone

Ai saluti il contrammiraglio Donato De Carolis, da anni alla guida della direzione marittima e a capo del porto di Ancona: al suo posto arriva l’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale. Ieri mattina la cerimonia del cambio di comando, avvicendamento che s’è svolto nel terminal crocieristico del porto dorico, davanti al picchetto d’onore e ai gonfaloni della Regione Marche, del Comune di Ancona e dell’associazione Marinai d’Italia, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti e delle altre istituzioni politiche e militari di Ancona e della regione. De Carolis, nel suo intervento interrotto per l’emozione e salutato dagli applausi dei presenti, ha ricordato la realtà molteplice del porto anconetano, caratterizzata da un elevato volume di traffici, ma anche la transizione ecologica, la salvaguardia della vita in mare, la sicurezza della navigazione, la sicurezza degli operatori a bordo delle unità navali, la tutela dell’ambiente marino, costiero, e delle risorse idriche, nonché lo svolgimento, in porto, di tutte le attività economiche e produttive connesse agli usi civili del mare, da quello turistico balneare alla pesca, dall’industria energetica alla cantieristica navale, dai trasporti marittimi al diporto nautico: "Un quadro estremamente composito nel quale la direzione marittima ha profuso ogni possibile sforzo per agevolare un’adeguata ponderazione dell’interesse marittimo nazionale di cui è garante", ha spiegato De Carolis. Il nuovo comandante Vincenzo Vitale negli ultimi anni è stato a capo del porto di Savona, quindi capo ufficio direzione marittima di Genova e della Liguria, poi assistente del vice comandante generale delle capitanerie di porto e guardia costiera di Roma.

In precedenza anche in Yemen e in Turchia. "Tra i differenti e molteplici incarichi che hanno attraversato tutta la mia lunga carriera – ha detto Vitale –, ora mi trovo qui ad Ancona ad affrontarne uno ulteriore, un incarico che si presenta per me molto innovativo e che affronterò con passione. Conosco Donato De Carolis dal 1996 e lo ringrazio per quello che mi lascia, cercherò di dare continuità al suo operato ad Ancona". Alla cerimonia di avvicendamento hanno preso parte attiva sia il comandante del comando interregionale marittimo Centro e Capitale, l’ammiraglio di divisione Andrea Romani, sia l’ammiraglio ispettore Sergio Liardo, vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto e guardia costiera.

