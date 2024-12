Dea si rafforza in Lombardia

Dea, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, ammessa alle negoziazioni su Euronext growth Milan, ha perfezionato l’operazione di acquisto di una partecipazione di controllo in Aspm Soresina Servizi. Da Osimo il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli afferma: "Ufficializziamo oggi il consolidamento del nostro business in Lombardia, quarta regione in cui siamo presenti, convinti che sia una Regione strategica su cui puntare".