Dengue ad Ancona, c’è un caso: tre notti di disinfestazione

Ancona, 8 novembre 2024 - Spunta un caso di Dengue ad Ancona. A seguito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Ast Marche di un caso accertato di Dengue riguardante un cittadino rientrato dall’estero e residente in via Matteotti, il sindaco Daniele Silvetti ha firmato l’ordinanza che ordina una disinfestazione che sarà eseguita per tre notti, a partire dalle 2 di oggi, (compatibilmente con gli orari di servizio della Polizia locale e della ditta incaricata) nelle aree che si trovano nel raggio di 200 metri dall’abitazione del cittadino contagiato.

Dopo Fano, la ‘febbre’ arriva anche a Fermo

La disinfestazione verrà effettuata con un pick up attrezzato mediante sistema a spruzzo e interesserà le aree aperte: strade, cortili, giardini, orti e altri spazi. Volantini con le regole da seguire sono stati affissi dai Volontari di protezione civile nei condomini interessati.

Disinfestazione contro la Dengue (immagine d'archivio)

Disinfestazione: le vie e i civici interessati

Ecco l’elenco delle vie e dei numeri civici che saranno interessati dalla disinfestazione:

via della Beccheria dal civico 2 al civico 10 e dal civico 15 al 17,

largo Belvedere dal civico 6 al civico 8,

via dei Benincasa dal civico 3 al civico 13,

via Bernabei dal civico 4 al civico 32 e dal civico 13 al civico 57,

via Boncompagno da Signa dal civico 1 al civico 15,

via del Cardeto dal civico 4 al civico 10,

via G. Carducci dal civico 2 al civico 10/b,

via delle Cavorchie dal civico 1 al civico 5,

via Oddo di Biagio dal civico 1 al civico 25,

piazza delle Erbe dal civico 1 al civico 31 e dal civico 2 al civico 30,

via M. Fanti dal civico 1 al civico 13 e dal civico 2 al civico 10,

corso G. Garibaldi dal civico 37 al civico 97 e dal civico 52 al civico 110,

via Goito dal civico 1 al civico 17 e dal civico 2 al civico 8,

via G. Leopardi civico 2 e 2/b,

via Magenta dal civico 4 al civico 22/a e dal civico 5 al civico 37,

piazza Malatesta dal civico 1 al civico 27 e dal civico 2 al civico 30,

via Marsala dal civico 1 al civico 15/c e dal civico 2 al civico 6/c,

via Matas dal civico 1 al civico 19 e dal civico 2 al civico 22,

via Matteotti dal civico 1 al civico 105 e dal civico 2 al civico 54,

corso G. Mazzini dal civico 33 al civico 95 e dal civico 56 al civico 156,

via G. Orsini civico 1, 2 e 4,

via Padre Guido Costantini dal civico 2 al civico 6/b,

via della Pescheria civico 1,

piazza del Plebiscito dal civico 15 al civico 55 e dal civico 16 al civico 54,

piazza Roma dal civico 1 al civico 18,

via San Biagio dal civico 1 al civico 7,

via San Cataldo civico 13,

via San Pietro dal civico 1 al civico 37 e dal civico 2 al civico 50,

via Scosciacavalli dal civico 1 al civico 75 e dal civico 2 al civico 14,

via dei Simonetti civico 1 e 2/b,

vicolo lo Stelluto civico 1 e 3,

piazza Beata Rosa Venerini civico 1 e 2,

via Villarey civico 8 e 10, via Zappata dal civico 1 al civico 11.

Cosa fare e non fare durante la disinfestazione

Pur non pericoloso per la salute umana, nell’area interessata dall’irrorazione di prodotti disinfestanti adulticidi è opportuno: restare a casa durante il periodo di trattamento, con finestre e porte chiuse, in particolare nei confronti di bambini, donne in stato di gravidanza, anziani, persone con problemi respiratori o allergici ed in generale tutti i soggetti fragili, a scopo cautelativo, durante l’irrorazione del prodotto; trattenere all’interno delle abitazioni gli animali domestici che normalmente vengono lasciati in giardino per un periodo di almeno 8 ore successive al trattamento; non consumare i prodotti dell’orto e delle piante da frutto, qualora non possano essere protetti da teli impermeabili durante il trattamento; rimuovere eventuali indumenti o biancheria esposti all’esterno; coprire adeguatamente i contenitori d’acqua non rimuovibili.

I consigli per il post trattamento

Procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.