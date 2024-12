Derby Ancona-Castelfidardo: sfida cruciale in campionato D

Due squadre in salute. Ancona e Castelfidardo che si affronteranno domenica al Mancini stanno attraversando un buon periodo. Tre vittorie di fila per i fidardensi, cinque risultati positivi per l’Ancona.

"Ci aspetta una partita importante contro un’Ancona che scendendo dalla C aveva e ha tuttora come obiettivo di disputare un campionato da protagonista - le parole del portiere dei fidardensi, Orion Elezaj, classe 2004, tornato titolare in campionato dopo l’infortunio a Osama -. È un derby, un match quindi molto sentito. Cercheremo di fare bene". Per un Castelfidardo alla ricerca del poker vincente di fila. "Vincere aiuta a vincere, abbiamo il morale alto ma anche loro vengono da un buon periodo, mi aspetto una bella sfida". In un campionato tosto come la D dove il Castelfidardo si sta ritagliando il proprio spazio.

"Un campionato molto difficile con piazze importanti. E’ il mio primo campionato di D venendo dall’Eccellenza (dove ha vestito prima la maglia dell’Atletico Gallo Colbordolo e poi quella del K Sport Montecchio Gallo). Voglio fare bene, come tutta la squadra".

GUELLA. Il centrocampista francese si trova ancora ricoverato all’ospedale di Torrette, in cardiologia, per ultimare gli accertamenti dopo il malore accusato la scorsa settimana in allenamento. Uno svenimento di pochi secondi che ha preoccupato un po’ tutti e che ha costretto al ricovero il giocatore per gli accertamenti del caso. Guella non è stato lasciato solo dai compagni, dallo staff tecnico e dalla società, a parole (con la dedica domenica della vittoria casalinga contro l’Avezzano) e non solo, visto che quotidianamente compagni, dirigenti e allenatori si recano a Torrette per stargli vicino. Dai primi esami che sta effettuando sembrano che ci siano buoni riscontri, ma il condizionale in questi casi è d’obbligo. Gli accertamenti proseguiranno anche oggi. Il centrocampista dei fidardensi dovrebbe rimanere ricoverato almeno per tutta questa settimana.

PREVENDITA. Attiva la prevendita dei biglietti per la partita di domenica, alle ore 14.30 al Mancini, tra Castelfidardo e Ancona. I tagliandi possono essere acquistati presso la biglietteria ospiti dello stadio Mancini oggi (orario 14.30-19) e domani con orario 10-12 e 14.30-18, oltre al Bar Tiffany negli orario di apertura dell’esercizio commerciale fino a domani nell’orario di chiusura. Si ricorda che essendo la giornata biancoverde non saranno validi gli abbonamenti pertanto la società invita i propri sostenitori a munirsi del biglietto in prevendita per evitare code ai botteghini il giorno della partita.