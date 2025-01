Digitalizzata la rete cittadina del gas

Italgas, Network Tech Company, leader nei settori gas, idrico, efficienza energetica e IT, ha completato le attività di digitalizzazione della rete di distribuzione del gas di Fabriano. Grazie all’efficace collaborazione con l’Amministrazione comunale e a uno strutturato lavoro di pianificazione, l’infrastruttura del metano di Fabriano è ora intelligente, flessibile e pronta in un prossimo futuro ad accogliere anche gas rinnovabili come biometano e idrogeno.

La rete oggetto dell’intervento di digitalizzazione si estende complessivamente per 150 chilometri, con oltre 20 impianti di riduzione della pressione interessati dalla trasformazione. Il programma di digitalizzazione del network, che ha comportato un investimento di 650mila euro, ha previsto l’installazione di dispositivi e tecnologie IoT (Internet of Things) per l’acquisizione massiva dei parametri fisici della rete e la loro interpretazione per mezzo di specifici algoritmi. Sono inoltre già stati installati misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado, tra le altre funzioni, di trasmettere autonomamente il dato specifico dei consumi.

L’impegno per la digitalizzazione delle reti di distribuzione del gas è parte della strategia di investimento territoriale.