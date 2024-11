Dipendenti "Moderna" manifestano con i trattori davanti a Moncaro

Una piccola manifestazione con i trattori che hanno raggiunto la sede Moncaro di Montecarotto dove campeggiano gli striscioni. A farsi sentire ieri i dipendenti di Moderna (rimasti in sette, dai 50 che erano lo scorso anno) i quali, senza stipendio e lavoro da mesi esprimono, con le proprie famiglie "fortissima preoccupazione". "La mancata ripresa delle lavorazioni sui vigneti Moncaro in affitto a Moderna, se da un lato mette in condizioni gravissime i dipendenti e le loro famiglie, che a questo punto hanno problemi ad arrivare a fine mese, danneggia la stessa Moncaro. I vigneti, che non sono già stati potati e manutenuti nella precedente annata agraria rischiano di perdere una buona parte del loro valore. La mancata lavorazione dei vigneti annullerà la produzione degli stessi che dovrebbe essere conferita a Moncaro. Danni irreparabili. Facciamo rispettosamente presente – aggiungono - che l’inerzia del curatore nella manutenzione dei vigneti, unita al blocco dell’imbottigliamento dei vini oggi stoccati nelle cantine Moncaro, risulta gravemente pregiudizievole al mantenimento dei valori aziendali".

sa.fe.