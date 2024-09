"Diplomati e Laureati con l’Avis": l’evento coi giovani donatori

Grande successo per "Diplòmati e Làureati con l’Avis", l’evento dedicato ai giovani donatori o ai figli di donatori dell’Avis di Osimo. La sala convegni "Roberto Mosca" delle Grotte del Cantinone ha ospitato una nutrita folla di volontari. Come ogni anno, l’associazione osimana ha destinato venti premi in denaro agli studenti e alle studentesse che si sono distinti in una delle cinque categorie: diploma di scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e laurea triennale e magistrale. Oltre alla consueta premiazione, con successivo aperitivo, quest’anno l’Avis ha organizzato un tour delle grotte del Cantinone rivolto ai vincitori e ai loro familiari. Per l’occasione è stata inoltre allestita una mostra con i disegni realizzati dalle alunne e dagli alunni osimani che hanno interpretato, in maniera originale e creativa, i valori dell’associazione. "La sezione osimana coinvolge ogni anno le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio proponendo incontri con i volontari di Avis e Aido – dicono gli organizzatori -. Un’occasione importante per diffondere il concetto del dono e per mostrare agli studenti e alle studentesse il significato di cittadinanza attiva e consapevole."