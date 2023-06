Dj set e gastronomia, festa di solidarietà al parco del Ventaglio

Nuova festa al parco del Ventaglio, all’insegna non solo del divertimento ma anche della solidarietà. Sabato si accenderà la festa di accolgo, nella bella e ampia area verde e il ricavato dell’iniziativa andrà ai profughi della rotta balcanica per comperare loro beni di prima necessità. "Queste famiglie – spiegano gli organizzatori - sono costrette a vivere un dramma il quale si protrae oramai da anni a causa del mancato arrivo di politiche europee inclusive che possano stralciare intolleranza, ignoranza e razzismo protagonisti di tutti i giorni divertimento è quello che vorremmo vivere insieme a chi verrà alla nostra festa. Dalle 16 abbiamo organizzato per tutti e tutte musica dal vivo, cibo e bevande. Ciliegina sulla torta, il maxischermo alle 21 per guardare insieme la finale Uefa Champions League e finita la partita dj set fino a mezzanotte per ballare". Il progetto accolgo nasce dalla volontà e spontaneità di persone impegnate nel sociale per portare vestiario e beni di prima necessita ai rifugiati, costretti a vivere in condizioni non dignitose. Nel corso degli anni si è formata una vera e propria comunità. Una comunità che si è impegnata anche nei mesi scorsi raccogliendo e portando in Turchia cibo e prodotti per l’igiene ai terremotati. Si va dal gruppo anarchico di Jesi al gruppo parrocchie di Loreto, ai tanti cittadini. Domani alle 19 nella sala Maggiore del Palazzo dei Convegni l’intervento dei volontari di Vasilika Moon e la visione del film "To whom it may concern".