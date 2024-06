Docufilm sulla scherma girato al palazzetto andrà in onda sulla Rai

Un docufilm è stato girato al palazzetto della scherma di Jesi e andrà in onda in prima serata Rai. Nel tempio di via Solazzi, fucina di campioni, le riprese sono terminate e dalla produzione non emergono particolari. Non emergeranno prima di luglio. Si tratterebbe di un docufilm che parte dalla grande tradizione schermistica del maestro Ezio Triccoli, diverso però dal precedente andato in onda su History Channel. Nuove scene girate in città nel segno del percorso avviato lo scorso anno sul cineturismo in Vallesina", progetto il cui scopo è di "accogliere le produzioni cinematografiche nel territorio, oltre a sviluppare un nuovo tipo di turismo, ovvero quello dei visitatori interessati a scoprire i set dei film e delle fiction". "Il protocollo sul cineturismo che abbiamo sottoscritto con i Comuni della Vallesina ed importanti enti ed istituzioni – ha sottolineato l’assessore al turismo Alessandro Tesei – sta cominciando a produrre risultati significativi. Registriamo un fermento importante, con molte produzioni che si stanno affacciando nel nostro territorio. È un vento che va alimentato con sempre maggiore incisività e che dimostra come esserci mossi in anticipo, intuendo quello che si stava prospettando a livello di produzioni televisive e cinematografiche, si sia rivelata una mossa vincente per farsi trovare pronti ed attrezzati ad accogliere le nuove proposte".