"Domenica festa di sport che speriamo di vincere"

Poker di successi consecutivi per una Ristopro sempre più sorprendente che ha conquistato in anticipo i playoff. I ragazzi di Niccolai, dopo aver disputato la settimana di pasqua con 3 vittorie su 3 gare, a Vicenza hanno battuto con autorità la Civitus Allianz. La stanchezza era tanta ma il desiderio di accedere alla fase dei playoff è stata una motivazione maggiore per uscire con una vittoria. Ultimamente Fabriano è riuscita a rimontare svantaggi quasi incolmabili (-14 e -16) e, anche contro Vicenza, è successo la stesa cosa. Sotto di 19 ha recuperato e vinto di 8 (70-78). La Ristopro domenica (ore 18) con un po’ più di tranquillità affronta la vicecapolista Jesi (46 punti a soli 2 punti da Roseto) in un derby dal sapore antico. La rivale di sempre sta disputando una stagione esaltante, ma Fabriano può fare l’impresa e consolidare il 5 posto.

"Una stagione – afferma il ds Simone Lupacchini – più che esaltante siamo riusciti ad andare oltre le difficoltà oggettive per acciacchi fisici e assenze. Nell’ultimo periodo siamo stati spesso costretti a recuperare parziali importanti ma la squadra oramai dimostra di saper reagire, abbiamo centrato con anticipo quelli che erano gli obiettivi stagionali, saremo ai playoff e con serietà e serenità cercheremo di onorarli al meglio". "Jesi – continua – è una ottima squadra, davvero quest’anno ben costruita, lunga, sicuramente con un budget più importante del nostro ma che ha disputato una seconda parte di stagione strepitosa. Dopo tante vittorie un passo falso poteva capitare e sicuramente verranno a Fabriano consapevoli di voler ripartire con una vittoria, auspico che sia una partita bella e combattuta che rappresenti al meglio la tradizione di entrambe le piazze e che sia una festa di sport, uno spot per la pallacanestro marchigiana; poi speriamo ovviamente di vincere e blindare il quinto posto che sarebbe un risultato eccellente per noi".

Angelo Campioni