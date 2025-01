Droga e taser in casa. Primo avviso orale

Trovato con mezzo chilo di droga in una cantina di proprietà della nonna ma adibita ad abitazione, scatta l’avviso orale del questore. E’ il primo emesso nel 2025. E’ a carico del 23enne anconetano che la notte del 30 dicembre è stato trovato dalla squadra mobile della polizia, in piazza San Gallo, con più di un etto di cocaina e 350 grammi di anfetamine. Era la droga per le feste. In casa c’erano anche 12mila euro di denaro in contante e 5 taser con il relativo munizionamento. Il 23enne era appena tornato da Rimini, una meta dove la polizia aveva visto che si spostava spesso. Per il giovane erano scattate le manette e si trova ancora in carcere a Montacuto. Visti i diversi precedenti del 23enne e la sua attitudine a frequentare pregiudicati, il questore Capocasa ieri ha firmato la misura di prevenzione dell’avviso orale.