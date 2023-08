Droga in auto ad Arcevia: un 30enne finisce nei guai

Fermato nel finesettimana ad un posto di blocco appare particolarmente nervoso: i carabinieri approfondiscono i controlli e trovano l’hashish. Si tratta di un giovane residente fuori provincia che nel finesettimana si trovava ad Arcevia. Fermato al posto di blocco, il trentenne è risultato nervoso come se volesse nascondere qualcosa. Così è scattata la perquisizione della vettura e i militari hanno trovato nella disponibilità del conducente un grammo di hashish. Il trentenne è stato così segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura di Ancona, ma non solo perché anche la patente gli è stata ritirata per lo stesso motivo.

Per lui anche una sanzione particolarmente elevata. Il trentenne ha dovuto quindi trovare una soluzione alternativa rispetto al rimettersi alla guida per far rientro a casa. Si tratta soltanto di uno dei risultati ottenuti dalla compagnia carabinieri di Fabriano guidata da Mirco Marcucci nel finesettimana che si è appena concluso. I controlli messi in campo dalla compagnia carabinieri su tutto il territorio continueranno incessanti anche nei prossimi giorni e settimane in ottica preventiva di ogni tipo di reato. Alta l’attenzione anche sul fronte dei furti in appartamento che con la stagione estiva e le ferie hanno subito un’impennata un po’ in tutta la provincia.

Sara Ferreri