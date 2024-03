Due defibrillatori in memoria di Simone Paradisi

Massaggio cardiaco e defibrillatore possono salvare una vita. Le pattuglie della polizia locale oggi sono in grado di intervenire nel soccorso alle persone in arresto cardiaco, grazie alla formazione specifica nelle manovre di rianimazione. La Regione ha finanziato l’acquisto di strumentazione, la polizia locale ha potuto acquistare un defibrillatore da tenere a bordo del veicolo usato per interventi in emergenza. "L’intenzione è di essere sempre più vicini alla popolazione – ha detto il comandante Assanti –. È infatti stato realizzato un progetto formativo specifico da parte del responsabile del centro di formazione della centrale operativa 118 di Ancona, Carla Sebastianelli, e degli istruttori Roberto Giacomini e Simone Paradisi, che ha portato alla formazione e all’abilitazione all’uso del Dae di 39 agenti della polizia locale. L’improvvisa scomparsa di Simone ha indotto il fratello Leonardo e la sorella Rita a donare nel suo ricordo quanto da lui sempre perseguito nel corso dell’attività lavorativa e formativa, due defibrillatori al Comune di Senigallia". "Simone ha sempre dimostrato una grande professionalità e dedizione al lavoro rendendosi sempre disponibile", ricorda il sindaco Olivetti.