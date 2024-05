Due giorni di visite gratuite. Piazza Pertini si trasforma in un maxi poliambulatorio

"Prevenzione in Azione" si prepara alla quinta edizione e lo fa allargando la platea di visite preventive alla fascia pediatrica. Saranno 24, di cui 6 pediatriche, le specialità presenti all’iniziativa di sensibilizzazione della popolazione alla Prevenzione e alla Salute, con visite e consulenze gratuite negli ambulatori allestiti in piazza Pertini. L’evento, organizzato dalle Fondazioni Azienda Ospedaliera delle Marche onlus e Ospedale Salesi onlus, per una volta assieme, è fissato per le giornate di sabato 18 maggio e domenica 19 maggio all’interno di una maxi-struttura di 500 metri quadrati allestita nella centralissima piazza.

Oltre alle due Fondazioni gli attori istituzionali sono l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e il Comune di Ancona che ha messo a disposizione la piazza: "Avremmo concesso la Mole anche quest’anno – spiegano il sindaco e l’assessore con delega alle politiche sanitarie, Daniele Silvetti e Manuela Caucci – ma ci sono diversi cantieri aperti al Lazzaretto e non è stato possibile adattare la struttura per accogliere l’iniziativa, davvero straordinaria". Azienda che ha ringraziato il Comune: "Lo spazio concesso è davvero importante – ha aggiunto il Dg di Torrette, Armando Gozzini – Oltre alla priorità della prevenzione, un altro risultato importante è aver unito le due Fondazioni in attesa di mettere assieme anche i due grandi ospedali dell’azienda, Salesi e Torrette. La prevenzione diventa vitale per abbattere le liste d’attesa e limitare i costi della sanità pubblica".

Per prenotare le visite è necessario andare sul sito dell’azienda ospedaliera e attivare la piattaforma PRE-NOTA; solo una parte minoritaria di prestazioni potranno essere garantite senza prenotazione in modalità overbooking. Ecco l’elenco delle specialità presenti in piazza Pertini e prenotabili gratuitamente. Pediatria: malattie infettive, pediatriche, dermatologiche, chirurgia, disturbi alimentari, ortopedia, ginecologia. Adulti: oculistica, oncologia genetica, nutrizionale, osteoporosi, cardiologia, immunologia clinica e vaccinale, otorino, fisiatria, pneumologia, allergologia, senologia, odontostomatologia, gastroepatologia, fisioterapia, chirurgia plastica, malattie cerebrovascolari.