Due portalettere e consegna pacchi: 30 ore settimanali

Due candidati per portalettere. Codice offerta 2804496, Centro per l’impiego di Ancona: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Rapporto di lavoro dipendente. Azienda specializzata in servizi postali e di corriere ricerca addettoa al recapito di posta e pacchi. Si richiede esperienza pregressa, anche breve, patente B, diploma scuola superiore, capacità di utilizzare un palmare. Preferibile domicilio nel Comune di Ancona. Contratto tempo determinato (durata 3 mesi), rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato. Orario lavoro: part-time (30 ore settimanali - 5 ore giornaliere dal lun. al sab.). Per candidarsi, contattare 3398145907 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.