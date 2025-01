"E’ da sola a casa?". Via alle indagini

"Signora per caso si trova da sola? E’ con lei suo marito?". Iniziano tutte così le telefonate ricevute a raffica da tanti osimani lo scorso fine settimana quando c’è stata una vera e propria escalation. Truffatori che, magari con una scusa di controllo della caldaia o altro, fanno una domanda simile per tastare il territorio, capire se sono in grado di poter mettere in atto truffe o, meglio, furti poco dopo, organizzandosi magari con qualcun altro pronto a partire e dirigersi verso l’abitazione individuata. Il comando dei carabinieri di Osimo ha ricevuto diverse segnalazioni simile da parte di cittadini allarmati che non sarebbero caduti nel tranello di rispondere alla domanda. Non si segnalano furti nel fine settimana ma soltanto segnalazioni di movimenti sospetti in Valmusone, persone che si aggiravano attorno alle aree residenziali con fare attento, poi risalite su mezzi scuri, rimasti nascosti, come riferito ai militari dai residenti in allarme. A Castelfidardo invece restano molteplici le denunce al comando della Municipale riguardo piccoli furti di fiori e statuette lasciate accanto alle tombe del cimitero comunale.