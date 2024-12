E’ morto a 58 anni. Andrea Giannoni

La comunità è in lutto per la scomparsa di Andrea Giannoni, storico consigliere comunale di Camerata Picena, la cui famiglia era originaria di Falconara. Si è spento ieri mattina, all’età di 58 anni, in seguito a un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. A darne il doloroso annuncio la moglie Fabiola, la figlia Arianna e tutti i parenti. Nel piccolo comune dove viveva, non solo è stato un punto di riferimento per i suoi concittadini grazie all’impegno politico, ma anche per la costanza con la quale serviva gli altri attraverso il volontariato in Protezione civile.

"Carissimo Andrea, coraggiosissimo Andrea, ti saluto con questo pensiero: hai avuta salva la vita dal fuoco che nell’incidente su lavoro si è portato via i tuoi compagni e soccombi oggi ad un fuoco che ti ha bruciato da dentro invisibile e silenzioso ai nostri occhi", parte dello struggente ricordo di Maria Letizia Ruello, una compagna di tante battaglie. Oggi, dalle 8 alle 19, la camera ardente alla Casa funeraria Pieroni di via Marconi. La funzione religiosa si terrà giovedì, alle 10, alla chiesa Natività della Beata Vergine Maria di Camerata Picena.