E’ morto il capitano Sergio Cremonesi. Aveva fondato il club Volo libero Conero

Il capitano Sergio Cremonesi ha lasciato questo mondo. "Dopo 73 anni, vissuti con straordinaria intensità, libertà e amore per la vita, ha intrapreso il suo ultimo volo verso il cielo più blu", dicono i familiari.

Era conosciutissimo in zona, aveva dato lezioni di volo a tanti con la sua grande professionalità. Originario di Numana, viveva ed esercitava a Loreto. Dopo aver studiato all’Accademia navale di Livorno, ha fondato nel 1975 il club Volo libero Conero. La sua era una passione grandissima tramutata in lavoro, sempre al servizio di chi voleva imparare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei suoi ex allievi: "Sei stato il mio primo istruttore di volo tanti anni fa con il voyager fino al R22. Mi hai insegnato il volo in montagna, in termica in dinamica sui costoni in condizioni meteo particolari gli assetti inusuali sul mio fk. Rimarrai sempre nel mio cuore", dice un amico, un’altra aggiunge "a 12 anni mi hai portato in volo per la prima volta con il tuo canard rosa decollando dal campo del conte Lucangeli. Sarai per sempre nel mio cuore in quello della mia famiglia perché quasi 50 anni di vita da amici non vola via così".

Era ricoverato all’hospice di Loreto per un male. Addoloratissima la figlia con i parenti più stretti.

La salma si trova esposta nella casa funeraria Re a Padiglione di Osimo. Il funerale si celebra oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Cristo Re a Numana.