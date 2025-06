E’ scattata la pulizia delle strade e anche delle pertinenze all’aperto

Notte di venerdì in trincea. Fino alle 5.50, quando la fase emergenziale è stata dichiarata conclusa dal Comune. Alle 8.45 è seguita l’ordinanza con le indicazioni da seguire per la gestione della fase post-emergenza. L’incendio alla Net Impianti, infatti, non presentava più evidenze di fumo o odori percepibili, ma sono state comunque adottate misure precauzionali. A coordinare le operazioni il Coc. Quindi, all’esito dei sopralluoghi di Arpam e Ast, il sindaco Stefania Signorini ha firmato il provvedimento in cui ha disposto che, "all’interno dell’area interessata", fosse "eseguita una pulizia accurata delle strade e delle pertinenze all’aperto, comprese eventuali attrezzature, previa bagnatura delle superfici". Mezzi di Marche Multiservizi Falconara al lavoro all’alba per pulire le strade. Così nel capoluogo, nel pomeriggio, tra Palombina Nuova e Collemarino. In accordo tra Anconambiente e Protezione civile, eseguiti spazzamento e lavaggio delle vie Redi, Ville, Mercantini (e limitrofe), Flaminia fino alla rotonda. A Falconara l’ordinanza "raccomanda i cittadini della zona interessata di procedere alla pulizia di balconi, davanzali e superfici esterne, alla manutenzione dei filtri di climatizzatori e impianti di ventilazione, al lavaggio accurato, con acqua corrente, di frutta e verdura provenienti da coltivazioni private e all’alimentazione degli animali da cortile con mangime confezionato, evitando il contatto con il terreno". Misure precauzionali, in aggiunta ai consigli serali di rimanere in casa, chiudere le finestre e spegnere gli impianti di climatizzazione.