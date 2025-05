E’ stata assessore per due mandati

La candidata del centrosinistra Michela Glorio può contare su una larga coalizione formata da otto liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Sono le stesse dell’anno scorso quando scese in campo da candidata a sindaco e sfidò al ballottaggio l’ex sindaco Francesco Pirani. Glorio, 42 anni, europrogettista per enti e organizzazioni, è stata assessore per due mandati nelle giunte Pugnaloni (dal 2014 al 2019 a Sviluppo Economico, Ambiente e Turismo, e dal 2019 anche al Personale). Per la seconda volta è in corsa da sindaco. Se vincesse sarebbe la prima donna. A latere degli incontri con la cittadinanza che sta tuttora portando avanti, ha già dichiarato che, qualora eletta, sarà sindaco a tempo pieno a disposizione della città.