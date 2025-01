E’ tornato in Consiglio. Tersilio Marotta

La prima seduta di Consiglio comunale del 2025 a Castelfidardo l’altro ieri si è caratterizzata per il ritorno sui banchi del Consiglio comunale di Tersilio Marotta, storico esponente e fondatore di Solidarietà Popolare per Castelfidardo, sindaco dal 1997 al 2006, già vice e consigliere sia di opposizione che di maggioranza. Il professor Marotta, in quiescenza da otto anni, è subentrato a Tommaso Moreschi che aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali e professionali pur rimanendo coordinatore del movimento.