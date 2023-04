E’ un circolo privato ma entrano tutti

È un circolo privato, ma entra chiunque: 5mila euro di multa per un noto locale. Si tratta di un noto locale privato dell’area portuale, che vanta – al suo interno – un ristorante. I poliziotti hanno accertato che il titolare aveva permesso l’ingresso a chiunque, omettendo di verificare il possesso della tessera di socio, in violazione della legge regionale 22 del 2021, che prevede una sanzione dell’importo di 5mila euro. Di fatto, quindi, il ristorante è risultato abusivo, in quanto privo della licenza comunale. La normativa che disciplina infatti i circoli privati permette l’accesso alle strutture interne che somministrano alimenti e bevande ai soli soci aventi tessera associativa in corso di validità.