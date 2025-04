"E’ un quartiere dormitorio"

Gli annosi problemi di Tavernelle li racconta Valerio Pesaresi, del bar Marco: "La priorità di Tavernelle sono le strade, ovunque in condizioni disastrose. Poi qui vicino abbiamo l’università, ma i ragazzi preferiscono spostarsi che vivere il quartiere. Le case qui intorno sono spesso fatiscenti, sono nato a Tavernelle e ci vivo, conosco la condizione di molte abitazioni, quindi giustamente gli studenti si spostano, ma si dovrebbe fare qualcosa di più per loro, per migliorare la situazione. E poi un altro problema è il cimitero: ci stanno lavorando e i risultati si vedono, però si potrebbe fare di più, soprattutto nelle parti più frequentate. Tavernelle è diventato un quartiere dormitorio, siamo rimasti veramente pochi, sui costi d’affitto delle case ci sono speculazioni per effetto degli studenti universitari ed ecco il risultato".