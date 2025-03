Eccellenza: per Osimana, Portuali e Fabriano Cerreto gare ostiche

Tutte e tre in trasferta le nostre. A partire da quella del Fabriano Cerreto di scena con una Maceratese, seconda in classifica, alla ricerca di una vittoria che manca da due giornate. Il Fabriano Cerreto invece ha raccolto il massimo nelle ultime due uscite. A guidare la vetta c’è quel Montecchio che domenica al Diana si è salvato grazie a un rigore dubbio e per giunta negli ultimi secondi mandando su tutte le furie un’Osimana che in settimana ha pubblicato anche un dossier sui presunti errori arbitrali. I giallorossi oggi sono a Monte Urano con la voglia di riprendersi i tre punti anche se i locali hanno fame di punti salvezza, terz’ultimi assieme ai Portuali. Quest’ultimi sono reduci da un periodo negativo e il calendario sembra non aiutare visto che sono attesi a Chiesanuova.

Eccellenza, oggi (ore 15): Alma Juventus Fano-Montefano (ore 14:30), Monturano-Osimana (ore 14:30), Atletico Mariner-Matelica, Chiesanuova-Portuali Ancona, K Sport Montecchio Gallo-Sangiustese, Maceratese-Fabriano Cerreto, Montegranaro-Urbino, Urbania-Tolentino. Classifica: K Sport Montecchio Gallo 51; Maceratese 49; Chiesanuova 43; Tolentino 42; Urbino 38; Urbania 36; Sangiustese e Osimana 35; Montegranaro 33; Matelica 31; Montefano 30; Fabriano Cerreto 26; Atletico Mariner 19; Monturano e Portuali Ancona 18; Alma Juventus Fano 3. Prossimo turno: Fabriano Cerreto-Monturano, Urbino-Urbania, Matelica-Montegranaro, Montefano-Maceratese, Osimana-Chiesanuova, Portuali Ancona-K Sport Montecchio Gallo, Sangiustese-Atletico Mariner, Tolentino-Alma Juventus Fano.