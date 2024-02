Ecco i "Gormiti" di Iginio Straffi. Anteprima mondiale a Sanremo

E’ il giorno delle Grotte di Frasassi a Sanremo o meglio a Casa Sanremo. Oggi pomeriggio la Rainbow presenterà all’interno della sala Lounge Mango del Palafiori, la serie live action "Gormiti-The New Era" girata in luoghi meravigliosi come la spettacolare scenografia delle Grotte di Frasassi, tra le millenarie stalattiti e stalagmiti del famoso complesso ipogeo marchigiano.

Per l’occasione verrà presentato in anteprima mondiale il teaser trailer della nuova serie "Gormiti – The New Era" con la partecipazione di Iginio Straffi, presidente Rainbow. La presentazione, condotta dal giornalista Rai Paolo Notari, vedrà l’esibizione del compositore e pianista Alessandro Martire. Ma non è tutto perché ospiti speciali dell’evento saranno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de "Il Volo".

Con il taglio del nastro del presentatore Amadeus, la casa ufficiale della 74esima edizione Festival della canzone Italiana, nei giorni sorsi si è aperta al pubblico lo scenografico spazio delle Grotte di Frasassi, percorso sotterraneo marchigiano, tra i più visitati d’Europa. Partner istituzionale di Casa Sanremo, le grotte di Frasassi offrono ai visitatori del Festival di Sanremo la possibilità di immergersi tre le gigantesche stalattiti e stalagmiti e i meravigliosi cristalli del sito, per viaggiare tra i milioni di anni del passato, grazie ai grandi schermi e ai potenti visori in 3d presenti nell’area.

La nuova grande produzione internazionale "Gormiti -The New Era" è una live action girata nei mesi scorsi in Italia, all’interno delle Grotte e al tempio del Valadier. Le grotte sono da sempre vicino al mondo della musica e del cinema, come location di numerosi grandi eventi. Tra gli ultimi i concerti di Andrea Bocelli e proprio de il Volo. "Le grotte di Frasassi e il tempio del Valadier potranno diventare mete di veri e propri pellegrinaggi turistici, come capitato per altre serie divenute celebri, come Dubrovnik con Game of Trones e Taormina con White Lotus. Potrebbero arrivare milioni di visitatori" ha dichiarato Straffi.

"Il Festival è una cornice unica per promuovere e raccontare il nostro bellissimo territorio – aggiunge il sindaco di Genga Marco Filipponi - i potenti riflettori mediatici di Sanremo porteranno ancora più visitatori e notorietà alle Regione. E poi quest’anno tra i big in gara ci sono anche dei nostri importanti ambasciatori, i ragazzi de Il Volo che hanno fatto conoscere le immagini delle Grotte in tutto il mondo".

Sara Ferreri