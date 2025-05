Ecco i progetti degli studenti per marciapiedi più spaziosi

Originali e ben congegnati modellini tridimensionali e disegni di parklet – estensioni di marciapiedi che offrono più spazio e servizi per le persone – sono esposti nell’atrio del Comune a mostrare un’urbanistica partecipativa delle più giovani generazioni. Sono il frutto del lavoro degli alunni della scuola secondaria di primo grado Lorenzini, dopo un progetto portato avanti insieme a cinque associazioni (Jesi Clean, Legambiente, Circolo Azzaruolo Jesi, Wwf e Fiab) che lo scorso anno avevano creato quattro parklet colorati ricavati da stalli di sosta vicino agli attraversamenti pedonali.

Con il sostegno dell’amministrazione, è nata questa nuova iniziativa in cui i giovani, con gli insegnanti, hanno progettato e realizzato i modelli immaginando come piccoli spazi urbani possano trasformarsi. Ad accogliere gli scolari il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore ai Servizi educativi Emanuela Marguccio e il consigliere Giacomo Mosca. L’esposizione resterà due mesi. Ci sarà un’urna per votare il modellino preferito. Il più votato otterrà il riconoscimento il 18 luglio in piazza delle Monnighette in occasione del premio Fiab Comuni Ciclabili.