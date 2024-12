Ecco il circo-teatro al Panettone. In scena Pallotto con "iPaint"

Uno spettacolo di circo-teatro incentrato sulla figura di uno strano e divertente imbianchino, chiamato Mr. Acrilic. E’ ‘iPaint’, il primo appuntamento con la rassegna ‘Tout Le Cirque’ del Teatro Panettone di Ancona. E’ qui che domani sera (ore 21) andrà in scena questo lavoro di Matteo Pallotto, che tra i riconoscimenti ricevuti vanta il primo posto al Premio ‘Gianni Damiano’. In ‘iPaint’ nulla è ciò che sembra. Infatti qualsiasi oggetto che finisca nelle mani dell’imbianchino Mister Acrilic diventa altro, con l’obiettivo di raccontare tante piccole storie all’interno del suo coloratissimo mondo fatto di barattoli e pennelli. Uno show coinvolgente e spassoso dedicato in modo particolare alle famiglie, tanto più considerando il periodo natalizio in cui siamo immersi. Durante lo spettacolo lo sguardo sognatore del protagonista guiderà il pubblico, che dovrà lasciarsi andare, dimenticando regole e schemi per poter entrare in un mondo surreale e poetico. ‘iPaint’ è un universo fatto d’intrecci, cadute ed incastri, a ricordare comici del passato come Buster Keaton, Charlie Chaplin o Laurel& Hardy. Da queste fonti di ‘ispirazione’ nasce Mister Acrilic, un personaggio buffo, stralunato ed ingenuo, il quale osserva tutto da una prospettiva obliqua, meravigliosa e piena di fantasia. Ma ‘iPaint’ è anche circo, magia e follia, perché, recitano le note di regia, ‘la vita è più bella se la si vive con un pizzico di follia!’. In pratica lo show descrive una giornata ‘tipica’ del protagonista.

Quest’ultimo, infatti, deve affrontare l’ennesimo, noioso giorno di lavoro, ma ad un certo punto iniziano a succedergli eventi inaspettati e assurdi con i quali gioca e grazie ai quali trascina lo spettatore nella magico mondo che si sta creando. Nel corso dello spettacolo si alternano numeri tecnici di equilibrismo, manipolazione d’oggetti e giocoleria, scene di teatro fisico, clownerie e marionette (chiaramente fatte dai pennelli). Insomma, un perfetto esempio di circo teatro, ideale per inaugurare una delle tante rassegne che il Gruppo Teatrale Recremisi propone all’affezionato pubblico del Panettone.

L’evento successivo di ‘Tout Le Cirque’ sarà ‘Legami’ della compagnia L’Abile Teatro / TGTP, in programma sabato 4 gennaio. Informazioni e biglietti: Casa musicale in corso Stamira 68 (071 202588), aperta dal lunedì al sabato (ore 9 - 12:30 e 16 – 19:30); https://www.vivaticket.com/…/scherzi-alla-rossini/245012. Prenotazioni telefoniche: Amat (071 2072439; ore 10 – 16).