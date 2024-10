Ecco il nuovo pullmino per aiutare i più fragili

Ben 160 viaggi al mese, un totale di 50 pazienti presi in carico e un servizio che coprirà i sette Comuni dell’Ambito territoriale sociale 12. Sono i numeri del nuovo pulmino per il trasporto di persone fragili, donato dalla Fondazione ‘Progetti del cuore’ grazie al contributo di alcuni partner del territorio. La cerimonia di consegna si è tenuta mercoledì 25 settembre in piazza del Municipio, a Falconara. Presenti alcuni amministratori, quali l’assessore falconarese ai Servizi sociali Ilenia Orologio, l’assessore di Chiaravalle Cinzia Caimmi, il sindaco di Montemarciano Maurizio Grilli e quello di Monte San Vito Thomas Cillo. Hanno partecipato anche i rappresentanti di alcuni dei 24 sponsor che con il loro contributo hanno permesso di attivare il nuovo servizio. A riceverli la portavoce della Fondazione ‘Progetti del cuore’ Ada Donati, affiancata da presidente e volontari dell’Anteas Agostino Ciciliani, Simonetta Lenaz e Elio Cappanera. "Unendo le forze siamo riusciti ad accedere a questo servizio – ha detto l’assessore Orologio – che risponde a esigenze sempre crescenti. Voglio ringraziare per questo la Fondazione, i volontari dell’Anteas, l’Ats12, gli altri amministratori e gli sponsor". Il sindaco Cillo ha voluto sottolineare soprattutto il ruolo del volontariato, che permette di erogare servizi altrimenti insostenibili per tante amministrazioni. L’assessore Caimmi ha definito il nuovo pulmino e il servizio di trasporto sociale "un dono enorme". Il mezzo è entrato nella disponibilità dell’Ambito, dopo che nel 2021 era già stato donato un primo pulmino. Con questo nuovo mezzo le popolazioni di Falconara (capofila Ats12), Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito, Montemarciano e Polverigi avranno a disposizione un Fiat Doblò a quattro posti con carrozzella a bordo. Da sempre l’Ats12 si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, che ogni giorno hanno bisogno di assistenza.