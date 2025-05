Ecco il pellegrinaggio tra Jesi e Loreto

Da Jesi a Loreto a piedi. Sabato 7 giugno, infatti, verrà riproposto il pellegrinaggio che rappresenta un’occasione di incontro, festa e preghiera. Il programma è stato pensato nell’ambito del Giubileo, tanto che durante il cammino, oltre a canti e preghiere, sarà letta la bolla di indizione del Giubileo ordinario in cui Papa Francesco ha scritto che "il pellegrinaggio esprime un elemento fondamentale di ogni evento giubilare. Mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita". Durante la pandemia, quando non è stato possibile camminare insieme, il Comitato promotore ha organizzato un incontro al Santuario delle Grazie. Il percorso di sabato prevede 36 chilometri e 800 metri. I partecipanti si ritroveranno alle 18.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Minonna per le iscrizioni, per ascoltare la testimonianza di Samuel e Liliana della Casa famiglia ‘Maria Stella del Mattino’ e il saluto di un rappresentante del Comune di Jesi. Alle 19.30 il vescovo Paolo presiederà la Santa Messa. Poi prenderà avvio il cammino alle 20.30, con una sosta intermedia alle 23.30 a Santa Maria Nuova. Il gruppo dovrebbe arrivare in piazza della Madonna a Loreto intorno alle 6.30. Per prenotare il ritorno in pullman, entro oggi, chiamare il numero 329.1358931.