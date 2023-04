Ecco la Festa dei Folli a Corinaldo tra musica, sbandieratori ed eventi

Torna come da tradizione la festa più pazza che ci sia. Il borgo tra i più belli d’talia ospita dal 22 al 25 aprile la Festa dei Folli, evento organizzato dal Gruppo Storico Combusta Revixi e diventato un appuntamento fisso per gli amanti dello spettacolo, della musica e del divertimento. Appuntamento di punta, come sempre, l’attesissima "The Crazy Run", la folle corsa per le vie del centro storico dove i partecipanti sono oggetto di lanci di polveri naturali coloratissime. "The Crazy Run" si tiene come di consuetudine il 25 aprile alle ore 16 con partenza dal piazzale Gioco del Pallone, una corsa non competitiva lungo un percorso di 5,5 km attorno al perimetro delle mura (iscrizioni e prevendite biglietti su www.festadeifolli.it).

Sono invece ad ingresso libero e completamente fruibili tutti gli altri eventi della Festa dei Folli. A cominciare dalla musica con i concerti sul palco di Piazzale Gioco del Pallone alle 21,30 tenuti da Korona Queen Tribute Band (il 22 aprile), La Mala Maionchi (il 23), Io e i Gomma Gommas (il 24) e i Mannacustico Mannarino Tribute (il 25). Le notti della Festa dei Folli proseguiranno con i dj set di Marica La C insieme a Demis Tarsi, Morru e Genyo Drop.

Il centro storico invece sarà animato, a partire delle 14 di ogni giorno, dalla musica itinerante de Gli Sbandati Street Band, della Banda di Corinaldo e dalle esibizioni di Sbandieratori, Musici ed Arcieri del Gruppo Storico Combusta Revixi e ‘Tanto di Cappello’, la rassegna di artisti di strada nei pomeriggi della festa.

Per intrattenere bambini e ragazzi ci saranno Simone Romanò con lo spettacolo Hop Hop, Kalù con Banana Juice, Andrea Farnetani e Valeria Di Felice con Gustavo la vita, L’abile Teatro con Mago per svago, Rufino Clown con Franco Barile e Alessandro Vallin con Palombaro Walk Act.

Ogni giorno il borgo si animerà già a parire dalle 10 mentre alle 12 apriranno anche gli stand gastronomici. Per i più piccoli c’è poi "il Carosello a pedali", una giostrina per bambini azionata da un giostraio sui generis, e un parco giochi di strada dove ritrovare il piacere di giocare insieme (adulti e bambini) con giochi in legno e travestimenti pazzi. Tutto il programma completo sul sito www.festadeifolli.it.