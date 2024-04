Promozione, quattro squadre della provincia saranno protagoniste ai playoff

Quattro squadre protagoniste ai playoff, altre due dovranno passare per gli spareggi salvezza. Non è finito certo sabato, con la stagione regolare, il campionato di molte squadre "anconetane" in Promozione. Moie Vallesina, Portuali e Biagio Nazzaro nel girone A e Vigor Castelfidardo nel B approdano ai playoff. Il Moie Vallesina, secondo, se la vedrà contro il Sant’Orso, i Portuali, terzi, ospiteranno la Biagio Nazzaro, con le squadre in casa che avranno il doppio risultato a disposizione (vittoria o pareggio). Anche la Vigor Castelfidardo potrà sfruttare il fattore campo (contro il Trodica) in virtù del terzo posto. Per lo spareggio salvezza dovranno passare invece Castelfrettese e Osimo Stazione obbligate a vincere in trasferta rispettivamente sul campo del Vismara e Gabicce Gradara. Ultima giornata senza assilli di classifica per il Fabriano Cerreto già promosso in Eccellenza e per Marina e Barbara Monserra che chiudono all’ottavo e al decimo posto. Nel girone B di Prima Categoria a una giornata dalla fine c’è da assegnare ancora il primo posto visto che il Sassoferrato Genga ha fallito il primo match point (sconfitto a Staffolo). Sabato la squadra di Ricci non potrà sbagliare contro la Sampaolese anche perché dietro la Real Cameranese è tornata ad appena due punti dalla vetta. Montemarciano, Borgo Minonna e Filottranese occupano gli altri posti playoff. Nei bassifondi oltre la Falconarese già retrocessa ai playout, ci sono Sampaolese, Chiaravalle, Staffolo e Senigallia. Nel C la Passatempese torna alla vittoria e potrebbe giocarsi gli spareggi per promozione.