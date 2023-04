Ecco la lista dei 32 candidati della Lega: "Ancona ora può cambiare"

"Noi facciamo proposte, loro ci rincorrono. Dopo 31 anni di monocolore è arrivato il momento di rompere il giocattolo e bloccare il ‘sistema’. Gli anconetani non hanno l’anello al naso". Mancano poco più di tre settimane al voto delle Comunali ed è ancora tempo di presentazioni delle liste. Ieri è toccato alla Lega che sostiene Daniele Silvetti che, dopo i dissapori delle prime fasi del confronto, hanno trovato pieno accordo su tutto. Le parole del candidato civico di centrodestra sono state anticipate da quelle dei referenti del partito di Matteo Salvini. Tutti, a partire dal Commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, si stanno ricordando della presenza del capoluogo delle Marche, sedotto e abbandonato dalla politica regionale da tantissimi anni. Il potere del voto: "Ancona è un diamante – ha sottolineato Marchetti – Il suo porto deve diventare il numero uno grazie ai fondi del Pnrr. Daniele Silvetti ha compiuto un atto eroico candidandosi nel 2023 a sindaco della città". Mauro Lucentini, altro esponente di spicco della Lega marchigiana indica la rotta: "Nel fermano, dove io sono attivo, la destra vince, ad Ancona è più difficile. Ora è la volta buona". Mentre Elena Campagnolo, coordinatrice provinciale della Lega e assessore al comune di Senigallia, ha detto che "Silvetti è il candidato migliore che potesse essere scelto e con lui c’è l’occasione per svoltare e vincere". Tra i 32 candidati, oltre alla consigliera comunale uscente e capolista, Antonella Andreoli, c’è Francesca Cantarini. Di lei il Carlino ha riportato il passaggio da Azione alla Lega in pochi giorni: "Cercherò di convincere gli indecisi di sinistra a votarmi" ha detto nel suo intervento. A prendere la parola anche Giuseppe Lisco, carabiniere: "Quando ero in marina e sono venuto ad Ancona per la prima volta a bordo dell’Amerigo Vespucci, qui ho conosciuto mia moglie". Ecco la lista completa dei 32 candidati. Antonella Andreoli (capolista), Flavio Ansevini, Federica Antonucci, Andrea Baldoni, Lorenzo Ballarini, Ambretta Benvenuti, Roberto Beretta, Tiziana Bertini, Massimiliano Cangenua, Francesca Cantarini, Marella Corrado, Cristiana Falasco, Antonella Gabrielli, Marco Gambini Rossano, Lanfranco Labianca, Giuseppe Lisco, Sara Lombardi, Katarzyna Aleksandra detta Caterina Lubieniecka, Francesco Luciani, Gianluigi Marchionni, Michele Montesi, Luigi Paccapelo, Serenella Paladini, Paolo Pelosi, Davide Quarti, Antonio Ricci, Francesco Silvestri, Riccardo Somma, Maria Taus, Stefano Terranova, Gabriella Tosi, Samuele Virciglio.