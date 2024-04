Ecco "La spiaggia dei gabbiani". Un film dorico tutto in barca

"La spiaggia dei gabbiani" sbarca al cinema (ed è già sold out). Appuntamento per domani, alle 20.30, per l’anteprima al cinema Movieland Goldoni con il regista anconetano, Claudio Pauri, il cast e la troupe. La conferenza stampa di ieri, in sala giunta, a Palazzo del Popolo, è stata la prima occasione per il regista Pauri, che ha firmato la sua opera prima proprio qua, ad Ancona, dov’è nato. Il film è ambientato totalmente in barca, sulla riviera del Conero: una novità nel panorama cinematografico italiano e in quello indipendente. Di solito, infatti, le riprese di questo tipo si fanno all’interno di vasche o piscine. "La spiaggia dei gabbiani", invece, è stato girato in mare aperto, con l’ausilio di barche d’appoggio.

La storia ruota attorno a un gruppo di amici, ex compagni di scuola, alla soglia dei trent’anni. Quei giovani di un tempo si avventurano in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell’atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Altroché i tempi della Maturità. Gli amici si ritrovano dunque a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte che finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse. "Il mare rappresenta la leggerezza, la libertà, ma anche l’instabilità, il sentirsi persi. Volevo raccontare temi che sono cari alla mia generazione, il cambiamento, la trasformazione attraverso la difficoltà delle relazioni umane".

Nel film corale, la partecipazione straordinaria della tiktoker Giulia Sara Salemi (5 milioni di followers) e un cast di giovani attori, molti dei quali marchigiani: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi. All’anteprima di domani, seguirà un brindisi con tanto di red carpet per fotoo e selgie con il cast. Ci si vede quindi al Raval di piazza del Plebiscito. Altre uscite in sala sono previste a Recanati, Fano, Fermo, Numana, Jesi, Ascoli, Fabriano. Poi, fuori regione: a Roma, Milano, Bologna, Torino, Cagliari e Pescara. A seguire il percorso nelle arene estive e a partire da settembre sarà distribuito da Minerva Pictures su Sky Primafila, Netflix, Prime video, Apple tv, Rakuten tv, I-tunes, The film club. Gli attori, selezionati tra circa mille candidature in cinque mesi di casting, sono professionisti marchigiani e non. La pellicola, prodotta dalla Guasco, è stata realizzata in tempi record, sole tre settimane di riprese.

Nicolò Moricci