Ecco una rampa mobile in aiuto ai disabili

Una piccola rampa mobile in legno. Piccola soltanto nelle dimensioni, s’intende. Perché in realtà è "grandissima" e capace, oggi, di agevolare l’ingresso e l’uscita degli atleti con disabilità dal PalaLiuti di Castelferretti. Dando una "’libertà’ a chi non ne ha. Il merito lo si deve a Falconara Libertas, guidata dall’ex candidato sindaco Anna Grasso. Un paio di giorni fa, la leader della lista civica – non entrata in Consiglio comunale, ma che ha ottenuto comunque un buon risultato alla prima partecipazione al voto amministrativo – ha raggiunto l’impianto sportivo della popolosa frazione e, assieme alla sua squadra, hanno consegnato la pedana all’associazione Dolphins Ancona Hockey Club, capitanata da Stefano Occhialini. Associazione che consente la pratica sportiva del wheelchair hockey, l’hockey in carrozzina per le persone con disabilità.

"Per anni un semplice "gradino" ha di fatto limitato la libertà di movimento di questi formidabili ragazzi – riferisce la commissaria di Polizia locale in servizio a Jesi, Anna Grasso –. Purtroppo le barriere architettoniche sono presenti in numero elevato nella nostra cittadina. Non si può e non si deve non prendere atto: è un grosso problema. Falconara Libertas ne ha denunciato da tempo l’esistenza, ma soprattutto ha evidenziato le difficoltà che sono costrette a subire le persone che vivono su una "carrozzina". "Contemporaneamente – dice riferendosi alla donazione fatta dal gruppo che dirige – abbiamo dimostrato che con un semplice gesto e sensibilità verso chi è stato meno "fortunato", si può ridare loro speranza e libertà". Anche in campagna elettorale Grasso aveva puntato forte sull’inclusione delle persone con disabilità, compreso il tema di una città più accessibile. Il gesto compiuto da Falconara Libertas va in quella direzione.

Giacomo Giampieri