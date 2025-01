Edison risponde alla Provincia. Cento le osservazioni dei cittadini

Un nuovo partecipato incontro per portare avanti la battaglia contro l’impianto per il trattamento rifiuti che Edison vorrebbe realizzare alla Zipa. La riunione è stata organizzata dalla neocostituita Assemblea permanente ‘Stop Edison’ alla Bocciofila. Dall’assemblea è emersa la novità che Edison, dopo la richiesta della Provincia di Ancona di ricevere chiarimenti sull’idoneità del titolo per la disponibilità dell’area, rispetto alla corretta applicazione del regolamento del Consorzio Zipa, ha inviato risposta all’Ente. La parola passa ora alla Provincia che dovrà pronunciarsi in merito. Mentre entro fine marzo, Edison dovrà rispondere alle cento osservazioni effettuate da cittadini, associazioni e gruppi politici. È prevista per l’8 febbraio una nuova manifestazione davanti la sede della Provincia di Ancona, cui farà seguito il presidio del 17 febbraio all’inaugurazione della Casa della Scherma. Sabato la partecipazione all’incontro Salute e territorio, organizzato dallo Iom alle 17.30 a Palazzo dei Convegni dove gli esperti parleranno dei rischi dell’amianto. Per il 17 febbraio, infine, l’Assemblea permanente starebbe organizzando anche un nuovo corteo per le vie del centro, con un sit-in piazza della Repubblica.