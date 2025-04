Elezioni, Latini in campo solo all’ultimo secondo

Solo oggi, ultimo giorno utile, anzi, ultima mattina dato che la scadenza per la presentazione delle liste scade a mezzogiorno, si saprà se i candidati a sindaco di Osimo sono tre o quattro.

Resta infatti fino all’ultimo momento l’incognita della presenza delle Liste civiche da sempre: la decisione arriverà all’ultimo secondo e, nel caso, il candidato sindaco dovrebbe essere il leader Dino Latini appoggiato da tre liste che sarebbero già pronte con le relative firme raccolte in questi giorni.

Certo è che la candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8 liste (tutte da 24 tranne due da 20): Pd, M5s, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Rispetto al 2024 ci sono le novità di Azione (che entrerà con alcuni suoi referenti) più Italia Viva.

La candidata del centrodestra Michela Staffolani è sostenuta da Fratelli d’Italia (24), Rinasci Osimo (da 16-17 candidati) e una terza da 16 dove all’interno confluirebbero alcuni militanti di Base Popolare. L’ex sindaco Francesco Pirani sarà invece sostenuto da tre liste (due da 24 e forse una da 21): Pirani Sindaco dove entreranno suoi ex assessori, Osimo al Centro di Sandro Antonelli con lui in lista e Progetto Osimo di Achille Ginnetti, Mancano i simboli di Base popolare appunto, e anche di Lega e di Forza Italia (alcuni militanti si sarebbero dispersi in una lista della Glorio).

Monica Bordoni, latiniana, ex vicesindaco della giunta Pirani, ha sfruttato i social per affermare: "Chi crede di poter dettare condizioni eliminando esperienze, consenso e radicamento, probabilmente non ha ancora capito cosa significhi costruire una coalizione ampia, plurale e vincente", riferendosi a un’affermazione di Staffolani.

Intanto Glorio afferma: "C’è un modo diverso di fare politica: quello dell’ascolto, del rispetto, del lavoro silenzioso ma costante. Mentre altri scelgono lo scontro e le accuse, noi continuiamo a camminare insieme alla città, costruendo un progetto solido e condiviso. Domani alle 18 al bocciodromo della Sacra Famiglia racconteremo il programma nato in questi mesi di confronto e partecipazione, un percorso fatto di idee, energie e desiderio di futuro".

Dal canto suo Pirani sottolinea come "nei primi 5 mesi di nostra amministrazione abbiamo assunto a tempo pieno un segretario comunale per migliorare la macchina amministrativa. In dieci anni di governo della Sinistra è mancata la visione".

Staffolani dà appuntamento agli osimani lunedì alle 18.30 nell’area attigua al centro Aquilone in via Molino Mensa per il suo tour "La politica in piazza".

Silvia Santini