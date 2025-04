Elezioni, Latini tentato da suoi: liste pronte

C’è ancora un grosso punto di domanda, anche se mancano pochissime ore alla consegna delle liste fissata a domani a mezzogiorno: la presenza o meno delle Liste civiche da sempre. Non si sa se correranno e se lo faranno con un proprio candidato. Certo è che, se fosse vera l’ultima ipotesi, sarà il leader Dino Latini a trainarle, e saranno da sole, non tutte le 7 che l’anno scorso sorressero Francesco Pirani, ma due o al massimo tre. Il dubbio sarà sciolto a ore.

Al momento comunque le liste in corsa sono 14, nulla a che vedere con le 24 di un anno fa. La candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8 liste (tutte da 24 tranne due da 20): Pd, M5s, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Rispetto al 2024 ci sono le novità di Azione (che entrerà con alcuni suoi referenti) più Italia Viva.

La candidata del centrodestra Michela Staffolani è sostenuta da Fratelli d’Italia (24), Rinasci Osimo (da 16-17 candidati) e una terza da 16 dove all’interno confluirebbero alcuni militanti di Base Popolare.

L’ex sindaco Francesco Pirani sarà invece sostenuto da tre liste (due da 24 e forse una da 21): Pirani Sindaco dove entreranno suoi ex assessori, Osimo al Centro di Sandro Antonelli con lui in lista e Progetto Osimo di Achille Ginnetti, che però ha perso la sua seconda lista Osimo Futura dove la più votata, Argentina Severini, ha lasciato avvicinandosi ai latiniani.

Il tour nei quartieri da parte dei candidati continua e con esso le polemiche. Pirani, in un video tour in centro, afferma che il teatro è inagibile e di aver trovato la macchina comunale ferma una volta entrato da primo cittadino.

Glorio replica: "Ancora complimenti alla giunta più competente degli ultimi 30 anni (detto da loro). I più competenti lasciano in dote il progetto per il bagno pubblico e un orologio riparato male dimenticandosi di tutto il resto e bloccando una città intera". Staffolani replica al centrosinistra: "Dopo 10 anni di amministrazione non bastano pochi mesi di opposizione per poter scaricare le responsabilità su altri. Troppe promesse non sono state mantenute e tante cose non sono state fatte come dovevano".

Domani, intanto, alle 18.30 la sede elettorale di piazza Marconi Osimo ospiterà una figura di primo piano del Movimento 5 Stelle, il senatore Ettore Licheri, avvocato cassazionista e docente universitario, che arriva in città a sostegno di Michela Glorio, per un dialogo aperto con la cittadinanza.

Silvia Santini