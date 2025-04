Elezioni, polemiche sugli "assenti": FI nel mirino

Le 14 liste sono state depositate e poche ore dopo è stato estratto l’ordine dei candidati a sindaco nella scheda elettorale: prima Michela Staffolani (Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo), secondo Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo) e terza Michela Glorio (tutto il centrosinistra con Pd e 5 stelle).

Convocata la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori in vista del voto del 25 e 26 maggio.

Le Liste civiche da sempre hanno scelto di non partecipare alla tornata: "E’ una decisione autonoma, come sempre – ribadisce il leader Dino Latini -. Nessuno ha condizionato la nostra scelta di non candidarci, né ipotesi né rivendicazioni né soggezioni".

Rinasci Osimo solleva una polemica: "Apprendiamo di movimenti particolari, come ad esempio membri del direttivo di Forza Italia Osimo ora candidati nelle liste della Sinistra Pugnaloni-Glorio. Dopo aver tanto criticato il nostro apparentamento ufficiale dello scorso anno, la Glorio smentisce se stessa e ’imbarca’ chiunque, addirittura membri del direttivo di FI per essere sicura di vincere a scapito di valori e ideologie. Abbiamo sbagliato una volta a fidarci di chi puntava solo alle poltrone: abbiamo chiesto scusa ai cittadini e oggi ripartiamo più determinati di prima".

Monica Santoni, commissario osimano di Forza Italia (partito che non corre, così come la Lega) afferma: "A scanso di equivoci e per evitare sterili polemiche ribadisco che Forza Italia ad Osimo esiste nonostante abbia deciso di non partecipare alla prossima tornata elettorale. Ne sono la segretaria e,viste le scelte prettamente personali assunte in fase di candidatura con la coalizione che sostiene Glorio, Jessica de Crescenzo e Messi Stortoni si sono dimesse dal direttivo del partito del quale facevano parte da qualche mese. Chi dovrebbe essere impegnato nella propria campagna elettorale può tornare con serenità a presentare il proprio programma ai cittadini che anche in questo momento meritano l’attenzione più importante piuttosto che distrarsi cercando altrove fantasmi che non esistono".

Nel frattempo Achille Ginnetti, capolista di Progetto Osimo, ha rassegnato le dimissioni da presidente della Asso: "Si tratta di un atto indispensabile per poter svolgere, se eletto, il compito di consigliere comunale".

Glorio domenica sera ha presentato il programma al bocciodromo: "Siete tantissimi, più di 600. Un anno di commissariamento ha lasciato la città senza guida, senza visione e senza risposte. Tante sono state le opportunità perse e i progetti bloccati".

Silvia Santini